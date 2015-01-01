مفاجأة.. الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية





كشفت تقارير صحفية إلى أن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بات قريبًا من الحصول على الكرة الذهبية 2019 للمرة الأولي في تاريخه.





وأشارت التقارير إلى أن الثنائي ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أصبحا بعيدين عن التتويج بالكرة الذهبية، خاصة بعد فشل الأول في التتويج بكوبا أمريكا ودوري أبطال أوروبا، وكذلك اخفاق رونالدو في الفوز بدوري الأبطال أيضًا مع يوفنتوس، على الرغم من تتويجه مؤخرًا بدوري الأمم الأوروبية مع البرتغال.





وأعلنت مكاتب المراهنات أن فان دايك بات الأقرب لحصد الكرة الذهبية للمرة الأولي بعد اخفاق ميسي في الفوز بكوبا أمريكا، حيث كان نجم البرسا هو المنافس الأول للمدافع الهولندي.



