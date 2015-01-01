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سقوط شخص من الطابق السادس في العمرانية

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:48 م
سقوط شخص من الطابق السادس في العمرانية
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إيمان عبد العاطي
 
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سقط شخص من الطابق السادس بأحد العقارات، بشارع الزهراء، بمنطقة العمرانية، وإنتقلت قوة أمنية للمكان لفحص البلاغ.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بسقوط شخص من علو، بشارع الزهراء، بنطاق القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والنقيب عصام الشناوي معاون مباحث القسم، لفحص البلاغ ومعرفة عن وجود شبهة جنائية حول سقوطه، أو انتحاره، أو سقوطه نتيجة اختلال توازنه.
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