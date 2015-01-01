سقوط شخص من الطابق السادس في العمرانية

سقط شخص من الطابق السادس بأحد العقارات، بشارع الزهراء، بمنطقة العمرانية، وإنتقلت قوة أمنية للمكان لفحص البلاغ.





وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بسقوط شخص من علو، بشارع الزهراء، بنطاق القسم.



