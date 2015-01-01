ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. الاتفاق يتعاقد مع سيدريك يامبيري

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:39 م
رسميا.. الاتفاق يتعاقد مع سيدريك يامبيري
مدافع إفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري
Advertisements
طباعة
أميرة فطيم
 
Advertisements

تعاقد مجلس إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل، اليوم الأحد، مع مدافع إفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري قادمًا من نادى ديجون الفرنسي.


وتجاوز اللاعب الفحص الطبي اليوم الأحد، ليتم توقيع العقد النهائي لمدة 3 مواسم قادمة.


ويلعب صاحب الـ 28 عامًا في مركز قلب الدفاع وسبق وأن لعب لأندية "بوردو وأبويل القبرصي".


وشارك يامبيري في 38 مباراة رفقة نادي ديجون الموسم المنصرم، بواقع 3253 دقيقة، دون تسجيل أهداف.

Advertisements
المزيد عن: مدافع إفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري التجاوز الاتفاق
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
2
x
18:00
2
الكونغو
الجزائر
-
x
21:00
-
غينيا
بطولة كوبا أمريكا
الرازيل
-
x
22:00
-
بيرو