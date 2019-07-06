أحلام تغازل جمهورها بفستان شفاف في أحدث ظهور لها (صور)

وظهرت أحلام فى الصورة بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة، مصنوع من قماش الشيفون الذى تميز برسومات عباد الشمس.



وعلقت أحلام على الصور قائلة : "مساء الجمال عليكم من بلد الجمال موناكو بفرنسا ممكن تكتبوا لي تحت هذا البوست أجمل مقطع من أغنيه يلازمني خيالك".





وتلقت أحلام عدد من التعليقات الايجابية على اطلالتها الجذابة والتى ظهرت فيه بفستان شفاف حيث تعزل عدد من متابعيها فى رشاقتها وانقاتها لاختيار ملابسها.





وحرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.