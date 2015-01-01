عبدالمحسن سلامة: القرارات الاقتصادية صعبة ولكنها تأخرت كثيرا

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، إن القرارات الاقتصادية صعبة، ولكنها تأخرت كثيرًا، حيث كان يجب البدء فيها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.





وأشار "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لم يكن هناك رفاهية أمام الرئيس السيسي والحكومة اختيار إتخاذ مسار الإصلاح الاقتصادي، أم تأجيله، مشيدًا بتحمل المواطن صعوبة القرارات.



