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عبدالمحسن سلامة: القرارات الاقتصادية صعبة ولكنها تأخرت كثيرا

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:33 م
عبدالمحسن سلامة: القرارات الاقتصادية صعبة ولكنها تأخرت كثيرا
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هدى عبدالرازق
 
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قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، إن القرارات الاقتصادية صعبة، ولكنها تأخرت كثيرًا، حيث كان يجب البدء فيها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وأشار "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لم يكن هناك رفاهية أمام الرئيس السيسي والحكومة اختيار إتخاذ مسار الإصلاح الاقتصادي، أم تأجيله، مشيدًا بتحمل المواطن صعوبة القرارات.

وأكد أن مصر في المرحلة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفا: "نحن في القنطرة الأخيرة"، متوقعا انخفاض أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة.
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