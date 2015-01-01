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سييرا يمنح ثنائي المغرب راحة قبل الانضمام لمعسكر الفريق

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:31 م
سييرا يمنح ثنائي المغرب راحة قبل الانضمام لمعسكر الفريق
لويس سييرا
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حسن شحاتة
 
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قرر التشيلي لويس سييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي اتحاد جدة السعودي، منح الثنائي الدولي المغرب كريم الأحمدي، ومروان داكوستا، اجازة عقب توديعهم لكأس الأمم الأفريقية.


وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الأجازة القصيرة هدفها منح اللاعبين راحة، قبل انضمامهم لمعسكر الفريق في مدينة مانشستر، استعدادًا للموسم الجديد".


ويذكر أن المنتخب المغربي ودع منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكرًا من دور الستة عشر، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام نظيره منتخب بنين.

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المزيد عن: لويس سييرا اتحاد جدة
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