ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المعارضة اليونانية تتقدم على الحزب الحاكم في الانتخابات المبكرة

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:27 م
المعارضة اليونانية تتقدم على الحزب الحاكم في الانتخابات المبكرة
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أظهر استطلاع أجرته خمس محطات تلفزيونية خاصة لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، تقدم المعارضة المحافظة في اليونان بفارق كبير على حزب سيريزا اليساري الحاكم في الانتخابات المبكرة التي أجريت، اليوم الأحد.

وأعطى الاستطلاع حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ ما بين 38 و42% من الأصوات، مقابل ما بين 26.5 و 30.5% لحزب سيريزا اليساري الذي وصل إلى السلطة عام 2015.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
2
x
18:00
2
الكونغو
الجزائر
-
x
21:00
-
غينيا
بطولة كوبا أمريكا
الرازيل
-
x
22:00
-
بيرو