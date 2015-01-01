المعارضة اليونانية تتقدم على الحزب الحاكم في الانتخابات المبكرة

أظهر استطلاع أجرته خمس محطات تلفزيونية خاصة لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، تقدم المعارضة المحافظة في اليونان بفارق كبير على حزب سيريزا اليساري الحاكم في الانتخابات المبكرة التي أجريت، اليوم الأحد.



