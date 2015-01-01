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أحمد سالم مخططا للأحمال بالنادي الأهلي

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:28 م
أحمد سالم مخططا للأحمال بالنادي الأهلي
أحمد سالم
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علي نبوي
 
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اختار فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين والشباب بالنادي الأهلي، الدكتور أحمد سالم مخطط الأحمال واللياقة البدنية، ليتولى منصب مخطط الأحمال لفريق الشباب بالأهلي، بعد مشاورات مكثفة ورغبة المدرب بالانضمام للأهلي.


وعمل أحمد سالم مساعدا للراحل محمود الجوهري بالمنتخبات الأردنية والمحاضر الأسيوي نهاد صوقار وباولمبي والدنماركي زيان بولسن.


وتولى سالم منصب المدرب المساعد الجزائري خير الدين مضوي الجزائري بالوحدة السعودي، وهو أفضل مدرب عربي في 2015.


ويحمل سالم درجة أستاذ مساعد من خلال شهادة الدكتوراه في التدريب الرياضي وعلوم الحركه ومحللا لأداء البدني والوظيفي بالتليفزيون المصري والإذاعة المصرية.

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