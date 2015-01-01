أحمد سالم مخططا للأحمال بالنادي الأهلي
الأحد 07/يوليه/2019 - 07:28 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
اختار فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين والشباب بالنادي الأهلي، الدكتور أحمد سالم مخطط الأحمال واللياقة البدنية، ليتولى منصب مخطط الأحمال لفريق الشباب بالأهلي، بعد مشاورات مكثفة ورغبة المدرب بالانضمام للأهلي.
وعمل أحمد سالم مساعدا للراحل محمود الجوهري بالمنتخبات الأردنية والمحاضر الأسيوي نهاد صوقار وباولمبي والدنماركي زيان بولسن.
وتولى سالم منصب المدرب المساعد الجزائري خير الدين مضوي الجزائري بالوحدة السعودي، وهو أفضل مدرب عربي في 2015.
ويحمل سالم درجة أستاذ مساعد من خلال شهادة الدكتوراه في التدريب الرياضي وعلوم الحركه ومحللا لأداء البدني والوظيفي بالتليفزيون المصري والإذاعة المصرية.
Advertisements
المزيد عن: موعد اختبارات الاهلي أحمد سالم
- الأردني صوقار يحاضر في 3 دورات تدريبية بالسعودية
- حسام البدري يغادر مران الأهلي
- نجم الإسماعيلي: التعاقد مع المدرب الجزائري مضوي أمر مميز
- "بوعصيدة" مدربا للأحمال بالإسماعيلي
- الإسماعيلي يحسم مصير "مضوي"
- عاجل.. الإسماعيلي يعلن رحيل مدربه الجزائري خير الدين مضوي
- فقرة بدنية في مران الأهلي
- كارتيرون يحصل على 190 ألف دولار من الأهلي