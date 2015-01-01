أحمد سالم مخططا للأحمال بالنادي الأهلي

اختار فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين والشباب بالنادي الأهلي، الدكتور أحمد سالم مخطط الأحمال واللياقة البدنية، ليتولى منصب مخطط الأحمال لفريق الشباب بالأهلي، بعد مشاورات مكثفة ورغبة المدرب بالانضمام للأهلي.





وعمل أحمد سالم مساعدا للراحل محمود الجوهري بالمنتخبات الأردنية والمحاضر الأسيوي نهاد صوقار وباولمبي والدنماركي زيان بولسن.



