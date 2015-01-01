أستاذ فقه بالأزهر: الأمة تتقدم بالعلم والمعرفة لا بكثرة العدد

افتتحت وزارة الأوقاف الدورة التدريبية التاسعة عشرة للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف بني سويف بقاعة المناسبات بمسجد "عمر بن عبدالعزيز"، بحضور الشيخ رفيق محمد عاشور مدير الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف وعدد من قيادات المديرية، وعدد كبير من أئمة وزارة الأوقاف ببني سويف ، حاضر فيها كلا من الدكتور محمد حسني جاد الرب أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر فرع بني سويف , و الدكتور محمد جمعه شعبان مسئول تنظيم الأسرة بمستشفى بني سويف العام، وبإشراف الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان.





وفي بداية كلمته أكد الدكتور محمد حسني جاد الرب أن الإسلام دين شامل، وأنه لم يترك جانبًا يتعلق بحياة الإنسان إلا وله فيه توجيه كما أن القرآن الكريم وجه المسلمين إلى أن ينهلوا من العلوم كافة قال تعالى: "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ".



