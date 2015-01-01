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برشلونة يضع طلب ميسي على طاولة التعاقدات

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:23 م
برشلونة يضع طلب ميسي على طاولة التعاقدات
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الفجر الرياضي
 
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، بناء على صحيفة "آس" أن نادي برشلونة وضع داني ألفيش على طاولة التعاقدات الصيفية الحالية.

 

وقالت الصحيفة الإسبانية :" مصادر من نادي برشلونة قالت لنا أن داني ألفيس موجود على طاولة التعاقدات، ولكن ليس أولوية".

 

وكان ميسي نجم البرسا قد طلب من إدارة البلوجرانا التعاقد مع ألفيش الذي انتهي تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الفائت.

 

ويسعي الفريق الكتالوني إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن والأيسر في الفريث، ويضع عدة خيارات أمامه أبرزها فيليبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد ورودريجيز الظهير الأيسر لنادي ميلان الإيطالي، وكانسيلو لاعب يوفنتوس.

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