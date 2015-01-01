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دبلوماسي سابق يكشف الهدف من القمة الإفريقية الاستثنائية (فيديو)

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:19 م
دبلوماسي سابق يكشف الهدف من القمة الإفريقية الاستثنائية (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن القمة الإفريقية تشكل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الدول الإفريقية وبين القارة الإفريقية والعالم الخارجي.

وتابع "حليمة"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد،: "نحن أمام مرحلة جديدة وانطلاقة جديدة تتحقق فيها طفرة نوعية فيما يتعلق بإنشاء منطقة تجارة حرة قارية إفريقية".

واستكمل: "الهدف الأساسي من القمة الإفريقية الاستثنائية هو إطلاق هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ".
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