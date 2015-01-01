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السيطرة على حريق في محل تجاري بالإسكندرية (صور)

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:19 م
السيطرة على حريق في محل تجاري بالإسكندرية (صور)
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محمد رجب - دينا حسن
 
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، على حريق بمحل تجاري، دون حدوث أي من الإصابات.

تلقت غرفة العمليات بحي الجمرك، بلاغًا يُفيد بإندلاع حريق بمحل تجاري في عنوان 28 شارع تيمور. وعلى الفور كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، الإدارات المعنية بالإنتقال لموقع البلاغ وإتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة، مع الإستعجال الفوري لوحدة الحماية المدنية للدفع بسيارات المطافئ والسيطرة على الحريق.

وبالفعل توجهت وحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث بالحي لموقع الحريق مع تواجد فوري من قوات وحدة الحماية المدنية وإخماد الحريق سريعًا بدون حدوث أي إصابات.

وتبين بالفحص أن سبب إندلاع الحريق كان بسبب حدوث ماس كهربائي في المحل التجاري المذكور (ورشة تصنيع الأحذية).
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