خاص.. خبير لوائح يجيب عن امكانية أعضاء اتحاد الكرة الترشح فى الإنتخابات القادمة

أكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح المصري أن من يدير حالياً مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم هو المدير التنفيذى ثروت سويلم ولكن ليس له الحق فى إتخاذ أى قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة لحين إجراء إنتخابات.





وقال المستشار الرياضي الدولى ل"الفجر الرياضي" :" يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيلين ترشيح أنفسهم مرة أخرى للإنتخابات المقبلة ولكن إذا لم يتم سحب الثقة منهم من جانب الجمعية العمومية للجبلاية".



