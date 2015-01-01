خاص.. خبير لوائح يجيب عن امكانية أعضاء اتحاد الكرة الترشح فى الإنتخابات القادمة
الأحد 07/يوليه/2019 - 07:11 م
محمد جمال
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أكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح المصري أن من يدير حالياً مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم هو المدير التنفيذى ثروت سويلم ولكن ليس له الحق فى إتخاذ أى قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة لحين إجراء إنتخابات.
وقال المستشار الرياضي الدولى ل"الفجر الرياضي" :" يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيلين ترشيح أنفسهم مرة أخرى للإنتخابات المقبلة ولكن إذا لم يتم سحب الثقة منهم من جانب الجمعية العمومية للجبلاية".
وأضاف :" تًسحب الثقة من أعضاء الجبلاية بعمل إجتماع طارئ للجمعية العمومية يتم به سحب الثقة، فى هذه الحالة لا يستطيع أى منهم الترشح للانتخابات".
وتابع :" المدير التنفيذى عليه أن يسير الأمور الفترة المقبلة حتى إقامة الإنتخابات قبل إنتهاء شهر أكتوبر المقبل.
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