رئيس مدينة قها تستقل سيارة وتتحفظ عليها لمخالفتها التعريفة (صور)
الأحد 07/يوليه/2019 - 07:16 م
محمد نبيل
Advertisements
Advertisements
استقلت المهندسة أمل فوزي مجاهد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، اليوم الأحد،سيارة أجرة من موقف مدينة طوخ للتأكد من الإلتزام بالتسعيرة الجديدة والتي اقرها محافظ الإقليم عقب زيادة المواد البترولية الجمعة.
وتمكنت خلال جولتها من ضبط احدي السيارة رقم ق ن ر ٤٣٥٨ مكروباص أجرة،وعمل مذكرة لقسم شرطه قها، وتم التحفظ على السيارة في قسم الشرطة، لاستكمال الإجراءات، وتم تحرير محضر جنح مرور قها رقم ٧٨.
وأسفرت الحملة عن تحرير عد مخالفات للسائق تضمنت مخالفات السير بدون رخصة قياده، والسير دون بطاقة تحقيق الشخصية،ومخالفة تعريفة الركوب، والسير برخصة تسيير منتهية.
وتمكنت خلال جولتها من ضبط احدي السيارة رقم ق ن ر ٤٣٥٨ مكروباص أجرة،وعمل مذكرة لقسم شرطه قها، وتم التحفظ على السيارة في قسم الشرطة، لاستكمال الإجراءات، وتم تحرير محضر جنح مرور قها رقم ٧٨.
وأسفرت الحملة عن تحرير عد مخالفات للسائق تضمنت مخالفات السير بدون رخصة قياده، والسير دون بطاقة تحقيق الشخصية،ومخالفة تعريفة الركوب، والسير برخصة تسيير منتهية.
Advertisements
- ضبط سائقين لمخالفتهما تعريفة الركوب الجديدة في الغربية
- ضبط 2645 مخالفة مرورية في قنا
- كيف واجهت الحكومة زيادة تعريفة المواصلات؟
- محافظ الشرقية يفاجئ موقف الزقازيق أبو حماد للاطمئنان على تطبيق تعريفة الركوب الجديدة
- تحرير 814 مخالفة مرورية بدمياط
- رئيس مدينة ميت غمر تتنكر داخل أتوبيس للسيطرة على استغلال السائقين للركاب (فيديو)
- أسيوط تطلق حملة "خليك إيجابي" لضبط التعريفة الجديدة للمواصلات