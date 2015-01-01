رئيس مدينة قها تستقل سيارة وتتحفظ عليها لمخالفتها التعريفة (صور)

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استقلت المهندسة أمل فوزي مجاهد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، اليوم الأحد،سيارة أجرة من موقف مدينة طوخ للتأكد من الإلتزام بالتسعيرة الجديدة والتي اقرها محافظ الإقليم عقب زيادة المواد البترولية الجمعة.



وتمكنت خلال جولتها من ضبط احدي السيارة رقم ق ن ر ٤٣٥٨ مكروباص أجرة،وعمل مذكرة لقسم شرطه قها، وتم التحفظ على السيارة في قسم الشرطة، لاستكمال الإجراءات، وتم تحرير محضر جنح مرور قها رقم ٧٨.



وأسفرت الحملة عن تحرير عد مخالفات للسائق تضمنت مخالفات السير بدون رخصة قياده، والسير دون بطاقة تحقيق الشخصية،ومخالفة تعريفة الركوب، والسير برخصة تسيير منتهية.

