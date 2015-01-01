ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس مدينة قها تستقل سيارة وتتحفظ عليها لمخالفتها التعريفة (صور)

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:16 م
رئيس مدينة قها تستقل سيارة وتتحفظ عليها لمخالفتها التعريفة (صور)
Advertisements
طباعة
محمد نبيل
 
Advertisements
استقلت المهندسة أمل فوزي مجاهد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، اليوم الأحد،سيارة أجرة من موقف مدينة طوخ للتأكد من الإلتزام بالتسعيرة الجديدة والتي اقرها محافظ الإقليم عقب زيادة المواد البترولية الجمعة. 

وتمكنت خلال جولتها من ضبط احدي السيارة رقم ق ن ر ٤٣٥٨ مكروباص أجرة،وعمل مذكرة لقسم شرطه قها، وتم التحفظ على السيارة في قسم الشرطة، لاستكمال الإجراءات، وتم تحرير محضر جنح مرور قها رقم ٧٨.

وأسفرت الحملة عن تحرير عد مخالفات للسائق  تضمنت مخالفات السير بدون رخصة قياده، والسير دون بطاقة تحقيق الشخصية،ومخالفة تعريفة الركوب، والسير برخصة تسيير منتهية.
Advertisements
المزيد عن: مصر مدينة قها اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
2
x
18:00
2
الكونغو
الجزائر
-
x
21:00
-
غينيا
بطولة كوبا أمريكا
الرازيل
-
x
22:00
-
بيرو