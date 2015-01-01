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ليس ميسي ورنالدو.. مكاتب المراهنات تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:12 م
ليس ميسي ورنالدو.. مكاتب المراهنات تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية
ميسي ورونالدو
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الفجر الرياضي
 
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أوضحت تقارير صحفية عالمية، إلى أن خروج الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي من بطولة كوبا أمريكا، أبعدته عن التتويج بالكرة الذهبية للعام الحالي.


وأشارت التقارير إلى أن هزيمة ميسي في كوبا أمريكا وحصده للمركز الثالث بالبطولة قربت الكرة الذهبية أكثر من الهولندي فيرجل فان دايك مدافع هولندا وليفربول الإنجليزي.

 

وأضافت أنه بعد إقصاء الأرجنتين من بطولة كوبا أمريكا، فإن مدافع ليفربول هو المفضل للفوز بالكرة الذهبية، وفقا لمكاتب المراهنات العالمية.

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