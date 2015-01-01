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خروج منتخب مصر "هدية" لتريزيجيه في الدوري الإنجليزي

الأحد 07/يوليه/2019 - 03:45 م
خروج منتخب مصر هدية لتريزيجيه في الدوري الإنجليزي
تريزيجيه
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الفجر الرياضي
 
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ينوي نادي أستون فيلا الإنجليزي حسم صفقة محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وذكرت شبكة "تربيال فوتبول" الإنجليزية أن أستون فيلا يخطط لاستغلال خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية وحسم صفقة تريزيجيه مشيرة إلى أن الفريق الإنجليزي يستعد للدخول في مفاوضات رسمية مع قاسم باشا التركي.

 

وتجهز إدارة أستون فيلا تجهز عرضاً قيمته 8 ملايين جنيه إسترليني لضم محمود تريزيجيه هذا الصيف.

 

 

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المزيد عن: منتخب مصر قاسم باشا تريزيجيه الدوري الانجليزي استون فيلا اخبار الرياضة
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