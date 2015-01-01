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ضبط لحوم مجهولة المصدر وأسماك منتهية الصلاحية بمركز القوصية بأسيوط

الأحد 07/يوليه/2019 - 03:45 م
ضبط لحوم مجهولة المصدر وأسماك منتهية الصلاحية بمركز القوصية بأسيوط
المضبوطات
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سحر فاروق الحمداني
 
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شنت إدارة التموين بمركز القوصية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، حملة تموينية مكبرة، اليوم، على الأسواق والمحال التجارية، تم خلالها ضبط كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر، والمذبوحة خارج المجزر، على سيارة ربع نقل، كما تم ضبط كمية كبيرة من الأسماك منتهية الصلاحية، وبعض الأسمدة المدعمة، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

وقالت هويدا شافعي، رئيسة مركز ومدينة القوصية، إنه تم فتح منافذ مواد غذائية لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديرية التموين فضلًا عن تكثيف الحملات المستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية لضبط الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة في الاسواق.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مسئولي التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري لمنع الإتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء وضبط الأسعار ومنع الغش التجاري وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر أو منتهية الصلاحية.
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