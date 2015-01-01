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بدء أعمال شفط مياه الصرف والجوفية في السلام 1 بالسويس "صور"

الأحد 07/يوليه/2019 - 03:42 م
بدء أعمال شفط مياه الصرف والجوفية في السلام 1 بالسويس صور
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أبوبكر عبد المعز
 
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تابع الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، بدء أعمال شفط مياه الصرف والجوفية من برك المياه خلف مدرسة زكي نجيب محمود الصناعية بالسلام 1 بحي فيصل بعدد 7 ماكينات شفط مياه من إدارة الحماية المدنية وشركه السويس لتصنيع البترول وشركة النصر للبترول وعدد من المقاولين المتطوعين.

كما تابع بدء أعمال تمهيد وتسوية الأرض المحيطة بالبرك لإتمام أعمال شفط المياه وانهاء تراكم مياه الصرف والجوفية بمدينة السلام 1 وردم الاجزاء غير المؤثرة.

وشارك في الأعمال المهندس محمود زهرة رئيس قطاع فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس والمهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل ورجال الحماية المدنية بقيادة العميد محمد نبيل والمهندس محمد عليوة رئيس مجلس شركه السويس لتصنيع البترول والمهندس محمد عبد الله رئيس مجلس ادارة شركه النصر للبترول والمقاولين المتطوعين سيد شحاته وكرم عقيل.

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