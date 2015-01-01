السيطرة على حريق نشب في "جرار" قطار بضائع بالإسكندرية (صور)

Advertisements

اشتعلت النيران اليوم الأحد، في جرار قطار بضائع، بالقرب من محطة عبد القادر غربي محافظة الإسكندرية، دون حدوث أي من الإصابات.



وقد قام الأهالي بالتواصل مع إدارة الحماية المدنية، التي قامت على الفور بالدفع بعدد من السيارات، وتم السيطرة على النيران قبل إمتدادها، دون حدوث أي خسائر أو إصابات.



وضرب أهالي زاوية عبد القادر المثل، لمحاولتهم السيطرة على النيران من خلال جرادل المياه والطفيات، وذلك قبل أن تأتي سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف، فيما وصل فني السكة الحديد للتاكد من سلامة الجرار وتسيير الحركة على الشريط من جديد.