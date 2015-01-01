رشوة جنسية من العيار الثقيل





كيف حالك استاذة نيفين لعلك بالف خير

انا متزوجة والحمد لله حياتي مع جوزي ممتازة نعمة من عند ربنا وهوة انسان هايل لكن غيور بشكل غريب .. معنديش مشكلة في انه يبقي غيور لكني اتعرضت لموقف مزعج جدا الفترة اللي فاتت مخلياني عايشة في قلق .. من وقت للتاني جوزي لانه تاجر كل فترة لما يجيله مبلغ معقول يديني فلوس انزل اشتري دهب او اي حاجة انا عايزاها .. فانا بتعامل مع جواهرجي معين بقالي كتير لاني بضمن حاجته وفي مرة لقيته قعد ياخد ويدي معايا في الكلام برة موضوع البيع والشراء .. انا بصراحة ما اخدتش في بالي لان من عادة الجواهرجي والكوافير والناس اللي بتتعامل مع الستات عموما رغايين نوع من انواع فرض الود في التعامل لكسب الذبون خصوصا الداءم .. المهم في يوم رحت علشان اشتري حاجة وكان بالصدفة المحل مش مليان ناس قوي عدد قليل وعقد برضه ياخد ويدي في الكلام ولما لاحظت انه ابتدا يبالغ في الرغي برة الموضوع الصراحة ابتديت اضايق ولاني كمان عايزة اشتري واخلص واروح .. فقررت ساعتها اقوله انت مالك يا استاذ فلان ماتخلينا في الحاجة اللي عايزة اشتريها ولا امشي انا مش فاضية .. دة كان ردي .. اتفاجءت بالسفاله بدون اي داعي بكلام غريب جدا لدرجة اني اتجمدت مكاني .. قالي ايه ؟ الاتي ( شوفي يا مدام فلانه انا بصراحة عايزك وترجميها زي مانتي عايزة .. وليكي مني حتة خاتم ماس كذا قراط ما تحلمش بيه بنت السلطان .. وما تقلقيش كله تحت السيطرة .. واذا الخاتم مش هيكون كفاية وعد مني اللي هتطلبيه هيبقي في نفس الساعة موجود تحت رجلك ) .. بس كدة .. انا سمعت الكلمتين دول وجالي ذهوووول .. لقيت نفسي بلم حاجتي وسبته ومشيت ويومها ما نمتش من كتر الغيظ والقلق حتي جوزي اخد باله بيقولي ايه اللي شاغل بالك .. وانا مش بعادتي اخبي علي جوزي اي حاجة لكن في موضوع زي دة اخاف يروح يتهور علي الراجل يجيب لنفسه مصيبة لانه كمان عصبي جدا .. وفي نفس الوقت حاسة بذنب اني اخبي عليه موضوع هباب زي ده وكمان لاني لو قطعت علاقتي بالمحل جوزي هياخد باله ويسآلني عن السبب اكيد .. وانا دلوقتي فات علي الحكاية دي حوالي ٣ ايام لكن المصيبة الاكبر اني اتفاجءت باتصال من صاحب المحل الحيوان ده لان رقم تلفوني متسجل عندهم من زمان كنت لما بطلب حاجة عمولة يطلبوني ويبلغوني اروح استلمها .. لقيته بيقولي .. ( يا هانم يا ست الهوانم فكرتي في العرض ولا ابعت لجوزك التسجيل اللي دار فيه الحوار اللي بينا ؟ ) انا اول ما سمعت تسجيل كان هيجيلي سكته قلبية وضربات قلبي زادت وكان لازم افكر بسرعة في الحل قبل ما جوزي يرجع من الشغل ويلاحظ كمية القلق اللي انا فيه .. فقررت ارد عليه اقوله الاتي .. لو سمحت اقفل السكة وانا هبقي افوت عليكم بعدين وعلشان كمان اشوف طلبي الاخير خلص ولا لسة .. انا رديت الرد دة علشان ادي نفسي فرصة للتفكير وفي نفس الوقت بشكل رسمي وطبيعي عشان لو كمان مسجل المكالمة وانا دلوقتي قاعدة في نار الله النوقدة ارجوكي يا مدام نيفين قوليلي اتصرف ازاي دي تبقي مصيبة لو جوزي عرف الكلام دة وشكرا جزيلا وارجو سرعة الرد

ح.ن





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي





في رآيي لا تترددي في اخبار زوجك بما حدث بالكامل اعلم انه من الصعب عليكي مواجهة الموقف لكن مواجهته اهون بكثير ان ابتزك هذا الرجل معدوم الضمير وستكون النتاءج اسوآ من نتاءج مصارحة زوجك بكثير .. صحيح زوجك عصبي وغيور كما تقولين لكن برغم هذا سيقدر صراحتك معه واستنجادك به ليقوم بالتصرف المناسب اياكي من التردد في مصارحة زوجك مهما كانت النتاءج .. صدقيني .. وكل ما صارحته قريبا كل ما كان رد فعله اهون والعكس .. وربك سيتولاكي باذنه



