ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول

الأحد 07/يوليه/2019 - 03:45 م
محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول
محمد بن راشد
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي اليوم الأحد، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الجدد المعينين لدى الدولة.

 

وحسب وكالة أنباء الإمرات، قد رحب بالسفراء الجدد مؤكدا لهم أن جميع الأبواب مفتوحة لهم من أجل تسهيل مهاماتهم وتمكينهم من العمل الجاد فى سبيل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم بما يعود بالخير والمنفعة على شعوبها.

 

كما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - في معرض ترحيبه بالسفراء - أن هناك فرصا متعددة ومتنوعة يجب العمل معا على اغتنامها لتطوير العلاقات القائمة بين دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة، متمنيا لهم إقامة طيبة على أرض دولة الإمارات.

 

Advertisements
المزيد عن: محمد بن راشد الامارات أوراق اعتماد عدد من السفراء
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
الكونغو
الجزائر
-
x
21:00
-
غينيا
بطولة كوبا أمريكا
الرازيل
-
x
22:00
-
بيرو