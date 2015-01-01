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بريطانيا تدعو إيران للعدول الفوري عن أنشطتها النووية

الأحد 07/يوليه/2019 - 03:31 م
بريطانيا تدعو إيران للعدول الفوري عن أنشطتها النووية
الخارجية البريطانية
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وكالات
 
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، الأحد، إن إيران خالفت بنود الاتفاق النووي الموقع في 2015 وعليها التوقف فورا والعدول عن أنشطتها.

 

وقال المتحدث "انتهكت إيران بنود الاتفاق... وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تبقى ملتزمة بالاتفاق بالكامل فإن على إيران التوقف على الفور والتراجع عن كل الأنشطة التي تخالف التزاماتها. ننسق مع أطراف الاتفاق النووي الأخرى بشأن الخطوات التالية وفقا لبنود الاتفاق".

الإتحاد الأوروبي يدعو إيران لوقف التصعد

بدورها قالت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتجيتش، الأحد، قلقون للغاية من تجاوز إيران مستوى التخصيب إلى أكثر 3.67%.

 

ودعا الاتحاد الأوروبي إيران بشدة إلى وقف التصعيد والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها، مضيفاً "ننتظر المزيد من المعلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

 

وتابعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي "نتشاور مع الأطراف المعنية بشأن الخطوات المقبلة بمقتضى الاتفاق النووي".

 

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