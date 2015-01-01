إنتشال جثة طفل وإمرأة حامل بحادثة غرق مهاجرين قبالة سواحل مدنين

تم مساء أمس العثور على جثة طفل مهاجر يبلغ من العمر 3 سنوات وجثة امراة حامل في شهرها الثامن في عرض سواحل البحر أمام شاطئ اغير بمعتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين.





وتم انتشال هذه الجثث من قبل وحدات الحماية المدنية بجربة وبمساعدة الحرس البحري ومتطوعي الهلال الاحمر التونسي بولاية مدنين، حسب ما افاد به المنجي سليم رئيس الهلال الاحمر التونسي بمدنين لـ 'شمس آف آم'.





وأضاف سليم أن العدد الجملي من جثث المهاجرين الذين تم انتشالهم الي غاية منتصف النهار من اليوم الاحد 15 جثة من قبل وحدات الحرس البحري ووحدات الحماية المدنية وبمعاضدة متطوعي الهلال الاحمر التونسي بمدنين.





وتعود هذه الجثث حسب سليم لـ 4 نساء وطفل عمره 3 سنوات والباقي ذكور وتم ايداع جميع هذه الجثث ببيوت الاموات بمستشفيات جربة حومة السوق وجرجيس على ان يتم نقلهم يوم غد الاثنين لمدينة قابس لعرضهم على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة ومعرفة التحليل الجيني على ان يتكفل بعد ذلك الهلال الاحمر التونسي بمدنين بنقلهم الى قابس ثم العودة بهم الى جرجيس من لدفنهم بمقبرة خاصة بالمهاجرين .





كما افاد المنجي سليم ان 15 جثة قد تكون للمهاجرين الذين انطلقوا مساء يوم الاثنين الماضي من مدينة زوارة الليبية على متن زورق مطاطي قبل ان يغرق بالقرب من السواحل التونسية وعلى متنه 86 مهاجرا من جنسيات مختلفة وتم انقاذ 4 مهاجرين بمساعدة بحارة وتوفي احد المهاجرين بالمستشفى الجهوي بجرجيس وايواء البقية باحد مراكز المهاجرين بجرجيس.