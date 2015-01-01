"يزيد الراجحي" يستعد لخوض رحلة الدفاع عن لقبه في رالي طريق الحرير

أبرم البطل السعودي يزيد بن محمد الراجحي مُذكرة تفاهم مع شركة عبداللطيف جميل للسيارات يُقدمون بموجبها الدعم والرعاية الرسمِييْن للسائق السعودي في مُشاركاته الدولية والمحلية في الراليات الصحراوية، وهي لفتة بارزة وخُطوة يُقتدى بها من طرف الشركات السعودية لدعم أبناء المملكة المُشاركين في المُنافسات الدولية.





يأتي هذا في إطار استعدادات نجم الراليات السعودي لخوض رحلة الدفاع عن لقبه في رالي طريق الحرير، الذي أحرز لقبه العام الماضي، وستُقام النُسخة التاسعة منه في الفترة ما بين الـ7 والـ16 من يوليو الجاري، ويُعرف عالمياً بكونه "نُسخة مُصغَّرة من رالي داكار"، حيث يُساعد في اكتساب السائق خبرةً كبيرة ومُفيدة من أجل رالي داكار.





وسيُراقب الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" رالي هذا العام، وذلك لدراسة إمكانية إدراجه ضمن جدول جولات كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "فيا – كروس كانتري"، التي يُنظِّمها الاتحاد. علماً بأن نُقطة الانطلاقة ستكون من مدينة إيركوتسك الروسية جنوب شرق سيبيريا وينتهي في مدينة دونهوانغ الصينية، مُروراً بدولة منغوليا.





سيُشارك "الراجحي" في الرالي سائقاً رسمياً ضمن صُفوف فريق "أوفردرايف للسباقات" البلجيكي، وبرفقة الملّاح الألماني ديرك فون تسيسفيتس، حيث سيقود سيارة "تويوتا هايلوكس" نموذجية، لقد حقق البطل السعودي نتائج لافتة في هذا الرالي، إذ أنهى نُسخة عام 2016 وصيفاً للفائز، بينما فاز بلقب نُسخة 2018، التي امتدت ما بين أستراخان وموسكو، في سيارة ميني "جون كووبر ووركس" رُباعية الدفع، مع فريق "أكس - رايد" الألماني. مُقدِّماً تأديةً رفيعةً أذهلت الجميع، ويتطلَّع هذا العام لفرض اسمه لمرة الثانية على التوالي.





كما سيُشارك في نُسخة هذا العام 97 سائقاً ودرّاجاً، منهم 54 في فئة السيارات. يمتد مسار نُسخة هذا العام إلى خمسة آلاف كيلومتر، منها 2600 كيلومتر تقريباً مراحل خاصة خاضعة للسُرعة، مُقسمة على عشر مراحل.





وعن مُشاركته المُرتقبة قال الراجحي: "من الجميل العودة إلى منطقة وسط آسيا، حيث خُضنا الشهر الماضي رالي كازاخستان، والآن سنخوض رالي طريق الحرير، هذا لا يعني أن التحديات ستكون واحدة، بل مُختلفة تماماً ومُتنوعة أيضاً، الأمر الذي يدفعك لاستخلاص كل خبراتك لخوضه، لدينا مسارات صحراوية وتُرابية وبرية ومناطق قاحلة ومناطق فيها أشجار ونباتات، باختصار سنُعاين جميع أنواع المسارات الطبيعية خلال عشرة أيام".





وأضاف: "سنضغط بكل ما أوتينا للفوز بهذا الرالي إن شاء اللـه، لقد حققت أفضل انتصاراتي في الراليات الصحراوية في هذا الرالي. فضلاً عن ذلك، نحن نتطلَّع إلى كل مُشاركة نخوضها على إنها تدريب وتحضير لخوض التحدّي الأهم وهو رالي داكار 2020 في بلادنا، ويُوفر لنا رالي طريق الحرير هذا، إذ يوصف بأنه رالي داكار صغير".