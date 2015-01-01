بإشراف وزير الشؤون الدينية.. جامع عقبة بن نافع يحتضن تظاهرة الحج التدريبي

إنطلقت صباح اليوم بجامع عقبة بن نافع بالقيروان، تظاهرة الحج التدريبي لموسم 2019 الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع شركة الخدمات الوطنية والاقامات وجمعية ضيوف الرحمان، وذلك استعدادا للتوجه البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج.





وشارك في هذه التظاهرة حوالي 1500 حاج وحاجة، مسجلين عن ولايات القيروان والمهدية وسوسة والمنستير والقصرين وسيدي بوزيد.





وأشرف على فعاليات التظاهرة وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم ووالي القيروان منير الحامدي، إضافة إلى ثلّة من المسؤولين الجهويين.