خاص.. لـ"الفجر الفني" إيهاب توفيق ومصطفى قمر ونجوم أخرى في أول حفل لـ"ديسكو مصر" بالساحل
الأحد 07/يوليه/2019 - 03:24 م
سعد نبيل
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تستعد فرقة "ديسكو مصر"، لإحياء حفلهم الأول بشكل منفرد تحت عنوان "ديسكو النجوم"، والتي تنظمه شركة ريدبل، داخل جولف بورتو مارينا، يوم الجمعة الموافق 12، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمور وعشاق المزيكا.
وعلمت "الفجر الفني"، من مصادر خاصة، أن كوكبة من نجوم الغناء تشارك "ديسكو مصر"، الحفلة وعلى رأسهم الفنان مصطفى قمر، وإيهاب توفيق، وهاني الدقاق مطرب فريق "مسار إجباري"، وهاني عادل مطرب "وسط البلد"، وفنان التسعينات حسام حسني.
ومن المقرر أن تقدم الفرقة مزيج من نوستالجيا الأغاني العربية الشهيرة القديمة ولمسات المزيكا الإلكترونية وروح الفلكلور على طريقة "الدي جي".
ويعتبر ديسكو مصر من أشهر تجارب المزيكا الإلكترونية في وسط الإندى سين بمصر، وتضم الثنائى مصطفى الشريف وعمرو عماد، وشادي وصفي، واشتهرت بتقديمها "مكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغاني العربية والأجنبية، ومنها بعض التراكات "الأصلية"، ومن أبرز أعمالها "تانجو" للفنانة اللبنانية ياسمين حمدان، و"على ورق الفل دلعنى" للفنانة القديرة خضرة خضر، وتراك الرسوم المتحركة "بوكيمون".
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