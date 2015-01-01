خاص.. لـ"الفجر الفني" إيهاب توفيق ومصطفى قمر ونجوم أخرى في أول حفل لـ"ديسكو مصر" بالساحل

تستعد فرقة "ديسكو مصر"، لإحياء حفلهم الأول بشكل منفرد تحت عنوان "ديسكو النجوم"، والتي تنظمه شركة ريدبل، داخل جولف بورتو مارينا، يوم الجمعة الموافق 12، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمور وعشاق المزيكا.





وعلمت " الفجر الفني "، من مصادر خاصة، أن كوكبة من نجوم الغناء تشارك "ديسكو مصر"، الحفلة وعلى رأسهم الفنان مصطفى قمر، وإيهاب توفيق، وهاني الدقاق مطرب فريق "مسار إجباري"، وهاني عادل مطرب "وسط البلد"، وفنان التسعينات حسام حسني.





ومن المقرر أن تقدم الفرقة مزيج من نوستالجيا الأغاني العربية الشهيرة القديمة ولمسات المزيكا الإلكترونية وروح الفلكلور على طريقة "الدي جي".



