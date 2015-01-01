جسر الملك فهد يسجل ثاني أعلى رقم عبور باتجاه السعودية

سجل جسر الملك فهد ثاني أعلى رقم عبور باتجاه السعودية أمس بعدد 73.538 مسافراً وخامس أعلى رقم عبور في الاتجاهين منذ الافتتاح بعدد 120.552 مسافراً.





وقالت المؤسسة العامة للجسر: سجل #جسر_الملك_فهد يوم أمس السبت 6 يوليو ثاني أعلى رقم عبور باتجاه #السعودية بعدد 73.538 مسافراً، وخامس أعلى رقم عبور في الاتجاهين منذ الافتتاح بعدد 120.552 مسافراً كما سجل يوم الجمعة 5 يوليو ثالث أعلى عبور باتجاه #البحرين بعدد 61.943 مسافراً.





وأضافت: بلغ معدل زمن عبور المسافرين لمناطق الإجراءات باتجاه #السعودية بحدود 36 دقيقة خلال أوقات الذروة في الفترة بين الساعة 12 مساء وحتى 12 صباحاً، وسجل يوم السبت 6 يوليو أعلى زمن لعبور المسافرين باتجاه الس