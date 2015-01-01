ماذا حدث في المنظومة الرياضية المصرية عقب زلزال جنوب إفريقيا؟

بالأمس خيم الحزن على الجماهير المصرية، عقب خسارة منتخب مصر من جنوب إفريقيا بهدف للاشيء والخروج من بطولة الأمم الإفريقية.





وهاجمت الجماهير المتواجدة داخل ستاد القاهرة، لمشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا، في المباراة التي إقامت بينهما، مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019، ووجهوا أصابع الاتهام لفساد اتحاد الكرة المصرية، وأنه السبب في تلك الهزيمة.





وعقب المباراة تقدم الاتحاد باستقالته، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات للتحقيق في فساد تلك المنظومة.





فسح التعاقد مع أجيري

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، فسخ التعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عقب الخروج من أمم إفريقيا.





هاني أبو ريدة

أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة امم افريقيا التي تنظمها مصر حاليا.





وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.





دينا الرفاعي

وعقب استقالة أبو ريدة، أعلنت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استقالتها من عضوية المجلس، استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس.





خالد لطيف

كما تقدم خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استقالته من عضوية المجلس استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس.





استقالة كرم كردي

وتقدم الكابتن كرم كردي باستقالته من اتحاد الكرة، عقب هزيمة منتخب مصر من منتخب جنوب إفريقيا من الدور الـ16، وخروج منتخب مصر من أمم إفريقيا.





عصام عبدالفتاح ومجدي عبد الغني

وأسوة بالأخرين، تقدم الكابتن عصام عبدالفتاح ، رئيس لجنة الحكام، والكابتن مجدي عبدالغني، من اتحاد الكرة، عقب هزيمة منتخب مصر من منتخب جنوب إفريقيا من الدور الـ16، وخروج منتخب مصر من أمم إفريقيا.





حازم إمام وسيف زاهر

وأعلن سيف حازم إمام وسيف زاهر أعضاء مجلس اتحاد كرة القدم المصرى، التقدم باستقالتهما، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.





أحمد مجاهد

ومن ناحيته، أكد المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه بدعوة المهندس هاني أبو ريدة بتقديم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتقديم استقالتهم معه من الاتحاد، كما أكد التزامه أيضا بالاستمرار في عمله كمنسق عام لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا من أجل استكمال المهمة كإلتزام وطني وأدبي.





أحمد شوبير

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استقالته، استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية.





حل مجلس الجبلاية رسميًا

وعقب تقديم 9 أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة، عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية استقالتهم، تم حل مجلس الجبلاية رسمياً، خاصة أن النصاب القانونى ينص على أنه فى حال تقديم 6 أعضاء لاستقالة يتم حل المجلس رسمياً.





طلب إحاطة لإهدار المال العام

وفي هذا السياق، تقدم النائب عبد الحميد كمال، بـ طلب إحاطة عاجل حول إهدار المال العام داخل منظومة كرة القدم فى مصر، مطالبًا بضرورة محاسبة المقصرين.





وأضاف النائب: استنادًا إلى المادة (134) من الدستور يطالب بتوجيه طلب إحاطة عاجل واستدعاء وزير الشباب والرياضة، حول ما حدث ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمصر.





بلاغ يتهم هانى أبو ريدة بالتسبب في خروج المنتخب

وقدم المحامي محمد حامد سالم، بلاغًا ضد المهندس هانى أبو ريدة ، رئيس اتحاد الكرة المصري، وعدد من أعضاء المجلس، على خلفية هزيمة المنتخب الوطني، أمس، وخروجه من الدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، من نظيره جنوب إفريقيا.





وأوضح المحامي في بلاغه ضد هانى أبو ريدة : “أن الشكوى ضد رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري واعضاء المجلس، وهم: هاني أبو ريدة، وأحمد شوبير، ومجدي عبد الغني، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، وأحمد مجاهد، وحازم إمام، وخالد لطيف، وكرم كردي، وآخرين.





مغادرة اللاعبيه بسيارتهم الخاصة

غادر لاعبو منتخب مصر فندق الإقامة، صباح اليوم الأحد، بسياراتهم الخاصة إيذاناً بانتهاء رحلة الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة فى دور الـ 16 من البطولة.







