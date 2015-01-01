مقتل 8 عناصر أمن بهجوم لطالبان وسط أفغانستان

قال مسؤولون حكوميون وحركة طالبان إن مقاتلي الحركة قتلوا ما لا يقل عن 8 من أفراد قوات الأمن الأفغانية وأصابوا أكثر من 50 مدنياً في تفجير سيارة ملغومة في إقليم غزنة بوسط البلاد الأحد.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجير السيارة الملغومة بالقرب من إدارة الأمن الوطني في مدينة غزنة خلال ساعة الذروة الصباحية الأحد.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان "سقط العشرات من أفراد إدارة الأمن الوطني بين قتيل وجريح".

وقال مسؤولون في إن 8 من أفراد إدارة الأمن الوطني قتلوا في الانفجار وأصيب 50 مدنياً.