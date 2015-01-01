بورصة البحرين تصعد 0.82% بالتعاملات الصباحية
الأحد 07/يوليه/2019 - 10:57 ص
نيفين سمير
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.82% رابحا 12.40 نقطة ليصل إلى مستوى 1523.61 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 601 ألف دينار بحرينى.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 49.92% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.19%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.04%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.68% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.78%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.32% مدفوعا بصعود سهم إى بى إم تيرمينالز بنسبة 0.56%.
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