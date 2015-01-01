توافد القادة للمشاركة في القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر برئاسة السيسي
الأحد 07/يوليه/2019 - 10:53 ص
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بدأ القادة ورؤساء الدول الأفريقية التوافد لحضور القمة الأفريقية الاستثنائية، التى تستضيفها العاصمة النيجرية نيامي، ويترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأضاف أن تلك الاتفاقية التى تعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقعًا، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.
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