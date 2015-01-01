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جريزمان يهدد أتلتيكو مدريد بقرار صادم

الأحد 07/يوليه/2019 - 10:51 ص
جريزمان يهدد أتلتيكو مدريد بقرار صادم
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هدد الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد إدارة النادي بدفع الشرط الجزائي في عقده مع الفريق للرحيل خلال الصيف الجاري.


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن أنطوان جريزمان أبلغ أتلتيكو مدريد بأنه سيقوم بدفع الشرط الجزائي في عقد والمقدر بـ120 مليون يورو للرحيل إلي برشلونة.


واشارت الصحيفة، إلى أنه في حالة اتخاذ جريزمان هذا القرار بدفع الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد لن يكون مطالب بالتواجد اليوم الاحد في التدريبات بعدما طلب منه النادي ضرورة الحضور لخوض الفترة التحضيرية.


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