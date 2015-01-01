تدوين التعريفة الجديدة على السيارات بالمنصورة (صور)

كلف محافظ الدقهلية الدكتور كال جاد شاروبيم بالإعلان عن التعريفة الجديدة لركوب السرفيس بموقف سندوب التابع لرئاسة حى غرب المنصورة





على الفور قامت إدارة المواقف برئاسة حى غرب المنصورة، تحت اشراف مباشر من عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس الحى،وأيهاب الحسينى مدير مواقف حى غرب، وعاطف السعيد مدير التشغيل بالموقف بتدوين التعريفة الجديدة لركوب المواطنين السرفيس بلوحة الأعلان بموقف سندوب التابع لرئاسة حى غرب المنصورة، فيما تم كتابة التعريفة الجديدة على سيارات السرفيس.





وأكد رئيس حى غرب المنصورة، أنه يتم المرور اليومي والتواجد الدائم داخل المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية والذى أعلنته الحكومة، ومنعًا لاستغلال السائقين للمواطنين والمغالاة في الأجرة بما يزيد عن التعريفة المحددة





وفي ذات السياق قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء السبت لليوم الثاني على التوالي يتفقد سير العمل والالتزام بالتعريفة الجديدة لخطوط المواصلات العامة بالمحافظة.





وتوجه محافظ الدقهلية إلى مدينة أجا للاطمئنان على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وتفقد عدد من المواقف هناك،وتحدث مع الركاب مشددا عليهم عدم دفع أية مبالغ زيادة عن الأجرة المحددة رسميا وطلب منهم الإتصال بأرقام الطوارئ بالمحافظة والمرور والمعلن عنها بالمواقف في حال وجود أي شكوى.





وشدد محافظ الدقهلية على رئيس مركز ومدينة أجا ومدير إدارة المواقف بالمحافظة بتعليق التسعيرة الجديدة وأرقام الطوارئ والشكاوي على كل خط مواصلات وفي أماكن ظاهرة للجميع بكل مواقف المدينة.





وتفقد شاروبيم عدد من محطات تموين السيارات بأجا للاطمئنان على توافر مواد الوقود بالمحطات والالتزام بالأسعار المحددة،وفى إحدى المحطات تلاحظ عدم وجود بنزين 92 وتبين عدم طلب مالك المحطة لحصة البنزين المقررة،ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والتي تستوجب توقيع غرامة 16 ألف جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة.



