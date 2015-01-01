رئيس مدغشقر يصل القاهرة لمساندة منتخب بلاده أمام الكونغو في البطولة الإفريقية

وصل رئيس جمهورية مدعشقر أندريه راجولينا، صباح اليوم الأحد، إلى مطار القاهرة الدولي، لمساندة منتخب بلاده فى مباراته أمام الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية.





كانت أسرة رئيس مدغشقر، ووزير الرياضة فى مدغشقر، قد وصلوا مطار برج العرب بالإسكندرية ، مساء أمس السبت، لمساندة منتخب بلادهم ،وحرص فريق من العلاقات العامة بالمطار، على استقبال أبناء رئيس جمهورية مدغشقر ووزير الرياضة، في المطار بالورود فور وصولهم.



