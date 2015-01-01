إيران: ناقلة النفط لم تكن متجهة إلى سوريا

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أوضحت إيران ان ناقلة النفط التي اعترضتها بريطانيا في جبل طارق يوم الخميس لم تكن متجهة نحو سوريا.



و صرح نائب وزير الخارجية عباس عراقجي للصحفيين اليوم الأحد ان "وجهة ناقلة النفط لم تكن سوريا"، مشيرا الي انه لا يوجد قانون يسمح للسلطات في جبل طارق بإيقاف الناقلة وإنها "قرصنة".



اعترضت السلطات ناقلة النفط العملاقة جريس 1 يوم الخميس قائلة إنها تعتقد أنها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي بحمل شحنة من النفط الخام الإيراني إلى سوريا. وذكرت السلطات الاسبانية أن عملية الاستيلاء جاءت بناء على طلب الولايات المتحدة.



جاء ذلك وسط توترات متصاعدة بشأن اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في العام 2015.

