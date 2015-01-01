وزير الثقافة اليمني: نعمل على إدراج اللغتين المهرية والسقطرية ضمن قائمة التراث الإنساني التابعة لليونيسكو

قال وزير الثقافة اليمني مروان دماج، إن لدى الوزارة توجه لإعداد أكثر من ملف لعنصر أو أكثر، من عناصر التراث غير المادي في اليمن وفي مقدمتها اللغة المهرية والسقطرية وتقديمها الى منظمة اليونسكو لإدراجها في قوائم التراث غير المادي للبشرية ".





وأضاف "دماج" في كلمته خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، يوم أمس السبت، في القاهرة مضن إطار مشروع إعداد ملف الدن الحضرمي لإدراجه ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، إن اختيار عنصر الدان الحضرمي كان لعدة اعتبارات كونه يمثل أحد أهم عناصر الهوية الفنية اليمنية، ولكونه يشمل على أكثر من عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي يتمثل في كونه فضاء ثقافياً وتقاليد شفهية وممارسات اجتماعية.



