وزير الثقافة اليمني: نعمل على إدراج اللغتين المهرية والسقطرية ضمن قائمة التراث الإنساني التابعة لليونيسكو
قال وزير الثقافة اليمني مروان دماج، إن لدى الوزارة توجه لإعداد أكثر من ملف لعنصر أو أكثر، من عناصر التراث غير المادي في اليمن وفي مقدمتها اللغة المهرية والسقطرية وتقديمها الى منظمة اليونسكو لإدراجها في قوائم التراث غير المادي للبشرية ".
وأضاف "دماج" في كلمته خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، يوم أمس السبت، في القاهرة مضن إطار مشروع إعداد ملف الدن الحضرمي لإدراجه ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، إن اختيار عنصر الدان الحضرمي كان لعدة اعتبارات كونه يمثل أحد أهم عناصر الهوية الفنية اليمنية، ولكونه يشمل على أكثر من عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي يتمثل في كونه فضاء ثقافياً وتقاليد شفهية وممارسات اجتماعية.
ولفت الى أن أعداد ملف الدان الحضرمي لإدراجه ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية يأتي في اطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على الموروث الثقافي اليمني بشقيه المادي وغير المادي والتي تولي الموروث اليمني جل اهتمامها، مشيراً الى ان للدان الحضرمي جذور ضاربه في عمق الثقافة اليمنية كما انه يلعب دوراً هاماً في الهوية الثقافية والاجتماعية اليمنية عامة والحضرمية خاصة ويمثل جزء من الثقافة المعاصرة بفضل بلاغة معانيه وروعته ومهارة فنانيهلف إضافة الى قيمته كدليل تاريخي على ما تملكه اليمن من حضارة اصيله وراقية منذ القدم.