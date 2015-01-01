البورصة تخسر 900 مليون جنيه وسط أداء متباين لمؤشراتها بمستهل التعاملات





إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع مؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وخسر رأس المال السوقى نحو 900 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 749.1 مليار جنيه.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 17233 نقطة.





فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 597 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1524 نقطة.









من جانبه ، أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الخميس الماضي ، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات العرب، و بضغط من مبيعات الافراد بالاسهم الخبرية.





وخسر رأس المال السوقى نحو 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.079 مليار جنيه.





وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13997 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2087 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17250 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 209 مليون ورقة مالية بقيمة 722.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.7 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.29% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.18%، والعرب على 7.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.81%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع 171 ألف جنيه، 833 ألف جنيه، 29.8 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 40.4 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى.

من جانبه ، قامت البورصة المصرية بالتعاون مع شركة مصر المقاصة بإدخال تعديلات على نظام الحسابات المجمعة لتسهيل تنفيذ أوامر البيع والشراء عبر تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة الى الحسابات الأصلية.



