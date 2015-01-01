أحمد فكري الصغير يحدد انطلاقة البداية في نادي الحمام

حدد أحمد فكري الصغير المدير الفني الجديد لنادي الحمام العشرين من يوليو كبداية لفترة الإعداد للفريق المطروحي إستعدادا للموسم الجديد جاء ذلك خلال إجتماع المدير الفني بمجلس إدارة نادي الحمام بقيادة عدلي رسلان عصر اليوم.

وخلال الإجتماع استفسر المدير الفني عن اللاعبين الموجودين ومراكزهم لتحديد إحتياجات الفريق من صفقات خلال الفترة القادمة والبدء في التعاقد مع صفقات مميزة قبل بداية فترة الإعداد.









وأتفق الطرفين علي أعلان الجهاز الفني بالكامل بعد الإنتهاء من تشكيلة خلال الأيام القليلة القادمة.









يذكر أن نادي الحمام قد أنهي الموسم الماضي في المركزالعاشر بالمجموعة ويسعي مجلس الإدارة والمدير الفني الجديد تقديم موسم مختلف في الموسم الجديد.



