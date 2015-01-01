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مسؤول إيراني: أمريكا بعثت برسالة لإيران بعد إسقاط الطائرة

الأحد 07/يوليه/2019 - 10:42 ص
مسؤول إيراني: أمريكا بعثت برسالة لإيران بعد إسقاط الطائرة
إيران
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وكالات
 
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نقلت وكالة فارس للأنباء، الأحد، عن قائد منظمة الدفاع المدني الإيرانية غلام رضا جلالي قوله، إن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى طهران بعد إسقاط الطائرة المسيرة في الخليج تحذرها فيها من ضربة محدودة.

 

وأضاف جلالي، وهو أيضا من القيادات الكبيرة في الحرس الثوري الإيراني، "بعد إسقاط طائرتها المسيرة المتسللة أبلغتنا الولايات المتحدة عبر وسطاء دبلوماسيين بأنها تريد تنفيذ عملية محدودة".

 

وقال جلالي "لكن رد إيران كان أننا نعتبر أي عملية بداية حرب".

 

وقال مسؤولون إيرانيون لرويترز في 21 يونيو بعد يوم من إسقاط الطائرة المسيرة إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان تحذر من أن هجوماً أميركياً بات وشيكاً. ونفت عمان ومسؤولون إيرانيون وأميركيون هذه المزاعم.

 

وذكر ترامب بعد ذلك أنه وافق على تنفيذ ضربات عسكرية انتقامية ضد إيران لكنه تراجع عنها في اللحظة الأخيرة.

 

وجاء إسقاط الطائرة المسيرة بعد أسابيع من تصاعد في التوتر بين الجانبين بسبب سلسلة هجمات على ناقلات نفط في الخليج.

 

وتقول طهرانإن الطائرة المسيرة انتهكت مجالها الجوي وتنفي واشنطن ذلك.

 

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