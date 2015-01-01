صحة الدقهلية: ٧٧ وحدة غسيل كلوي في ميت غمر
الأحد 07/يوليه/2019 - 10:41 ص
محمد كشك
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كشف الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، عن أن عدد وحدات الغسيل الكلوي في ميت غمر بلغ ٧٧ وحدة تزامنا مع تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة بمستشفى الكلى والمسالك البولية بميت غمر ورفع كفائته وتزويده ب ٣٠ وحدة غسيل.
وأوضح "مكي"، أنه قد تم تزويد مستشفى ميت غمر للكلى والمسالك البولية بـ30 وحدة غسيل كلوى جديدة ضمن أعمال رفع الكفاءة لدور كامل وتجديد البنية الأساسية من سيراميك وأجهزة ومستلزمات طبية، بهدف توفير رعاية أفضل لمرضى الغسيل الكلوي.
وتابع أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية لخفض الانتظار والإسراع بتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن، مضيفا أن إجمالى عدد وحدات الغسيل الكلوى بميت غمر يصل إلى 77 وحدة.
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