اللجنة الأولمبية تَنعى الغواص السعودي بسام بخيت

نعت اللجنة الأولمبية السعودية، اليوم السبت، منسوبها الغواص السعودي بسام بخيت، الذي وافته المنية بعد فقدان أثره في مياه جدة، مساء الخميس الماضي.

وقالت اللجنة الأولمبية السعودية في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنعي اللجنة الأولمبية العربية السعودية وفاة البطل السعودي في رياضة الغوص الحر أحد منسوبي الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص بسام بخيت الذي انتقل إلى جوار ربه».

وأعربت اللجنة عن خالص مواساتها لذوي الفقيد سائلة المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.

يُذكر أن جثمان بسام بخيت، انتُشل أمس الجمعة، بالقرب من المكان الذي نزل للغوص فيه.

وكانت الجهات المعنية وفرق الإنقاذ قد أوقفت- أمس الأول الخميس- البحث عن الغوَّاص المفقود الكابتن بسام بخيت أمام شاطئ بهادر بجدة، نظرًا لصعوبة البحث ليلًا، ثم استؤنف فجر الجمعة.

وكان بخيت، بحسب صديقه، سراج، يتدرب على الغوص ويعد نفسه لمسابقة وكسر أرقام قياسية حققها غواصون آخرون.