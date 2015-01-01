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يوفنتوس يخطط لضرب ريال مدريد في صفقة بوجبا

الأحد 07/يوليه/2019 - 10:31 ص
يوفنتوس يخطط لضرب ريال مدريد في صفقة بوجبا
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يجهز نادي يوفنتوس عرضا مغريا من أجل إقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن لاعب وسطه الفرنسي، بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وتبلغ قيمة العرض الذي يحضره يوفنتوس 134 مليون يورو من أجل الحصول على بوجبا في الانتقالات الحالية، وذلك لإغراء الشياطين الحمر للموافقة على رحيل لاعبه.


وانتقل بوجبا إلى مانشستر يونايتد في عام 2016 في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في العالم حينها، وبعد قضاء ثلاث سنوات مع الشياطين الحمر يرغب في الرحيل.


وأعلن بوجبا رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وترحيبه بخوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.


ويتنافس ريال مدريد ويوفنتوس من أجل ضم اللاعب صاحب ال26 في الانتقالات الحالية مع رغبة مانشستر يونايتد في استمرار لاعبه في الموسم المقبل.

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