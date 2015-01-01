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مصرع شاب غرقًا في مصيف بالإسماعيلية

الأحد 07/يوليه/2019 - 10:34 ص
مصرع شاب غرقًا في مصيف بالإسماعيلية
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إسلام علي
 
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لقى شاب بمحافظة الشرقية، مصرعه غرقا أثناء السباحة بأحد الشواطئ بمحافظة الإسماعيلية.

تلقي مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، إشارة من مركز فايد بالإسماعيلية، بمصرع "إسلام السيد محمد" 22 سنة غرقا أثناء السباحة بأحد الشواطئ.

وقام الأهالي بقرية الفريدية التابعة لمركز أبوكبير بالشرقية، بتشيع جنازته، ودفنه بمقابر القرية.
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