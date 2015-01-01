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تجديد حبس مُسن لتحريضه طالبة على الهرب والزواج منه عرفيا بالشرقية

الأحد 07/يوليه/2019 - 10:31 ص
تجديد حبس مُسن لتحريضه طالبة على الهرب والزواج منه عرفيا بالشرقية
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إسلام علي
 
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم بالشرقية، اليوم، تجديد حبس المتهم بتحريض طالبة الثانوي بقرية تابعة لمركز ديرب نجم، علي الهروب والزواج منها عرفيا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة له تهم تحريض قاصر علي الهروب، والزوج من قاصر والتغرير بها، كما قررت النيابة تسلم الطالبة لأسرتها.

كان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بتغيب " ه ف" 16 سنة طالبة بالصف الأول الثانوي الأزهري، مقمية قرية تابعة لدائرة مركز ديرب نجم، منذ يومين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3812 إداري مركز ديرب نجم لسنة 2019، وقام البعض من أقاربها بالتجمهر لمطالبة الأمن بعودتها.

وتوصلت التحريات الأولية لضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، وبإشراف العقيد حسين السماحي، مفتش مباحث المركز، وتبين أن الفتاة تعرفت علي شخص عمره 55 سنة، مقيم القناطر الخيرية القليوبية، من خلال موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، وصارت بينهما علاقة عاطفية، وقام بإقناعها بالهروب من منزل أسرتها للسفر إليه، وتزوجها عرفيها.

قام ضباط مباحث ديرب نجم، بتحديد مكان الفتاة، بعد 48 ساعة من هروبها،وتم ضبط الشخص الذي دفعها علي الهروب، والتحفظ عليها وإصطحابهما إلي قسم الشرطة وعرضهما سويا علي النيابة العامة، في محضر التغيب المحرر من أسرتها.
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