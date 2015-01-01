ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد عز يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الممر"في بيروت (صور)

الأحد 07/يوليه/2019 - 10:26 ص
أحمد عز يحتفل بالعرض الخاص لفيلم الممرفي بيروت (صور)
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
احتفل الفنان أحمد عز، مساء أمس السبت، بعرض فيلمه "الممر" بدور عرض العاصمة اللبنانية بيروت، برفقة مشاركيه في العمل الفنان أحمد رزق، والفنان محمد فراج.

واحتفل معهم أيضا بهذه المناسبة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة المصري، والسفير المصري ببيروت نزيه النجاري، وعدد من أفراد الجالية المصرية بلبنان.

ونذكر أن أحمد عز، يجوب عدد من الدول العربية بفيلمه الجديد "الممر" لافتتاح عرضه بهذه الدول لأول مرة، فاحتفل بعرضه في الأردن والإمارات، ومن المقرر افتتاحه في العديد من دول العالم العربي خلال الأيام المقبلة.

أحمد عز يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الممر"في بيروت (صور)
أحمد عز يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الممر"في بيروت (صور)
أحمد عز يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الممر"في بيروت (صور)
أحمد عز يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الممر"في بيروت (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
الكونغو
الجزائر
-
x
21:00
-
غينيا
بطولة كوبا أمريكا
الرازيل
-
x
22:00
-
بيرو