أحمد عز يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الممر"في بيروت (صور)





واحتفل معهم أيضا بهذه المناسبة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة المصري، والسفير المصري ببيروت نزيه النجاري، وعدد من أفراد الجالية المصرية بلبنان.





ونذكر أن أحمد عز، يجوب عدد من الدول العربية بفيلمه الجديد "الممر" لافتتاح عرضه بهذه الدول لأول مرة، فاحتفل بعرضه في الأردن والإمارات، ومن المقرر افتتاحه في العديد من دول العالم العربي خلال الأيام المقبلة.





احتفل الفنان أحمد عز، مساء أمس السبت، بعرض فيلمه "الممر" بدور عرض العاصمة اللبنانية بيروت، برفقة مشاركيه في العمل الفنان أحمد رزق، والفنان محمد فراج.