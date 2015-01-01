بركات يهاجم محمد صلاح بطريقته الخاصة

هاجم محمد بركات لاعب الأهلي السابق بطريقته الخاصة محمد صلاح نجم منتخب مصر بالتلميح فقط إلى تعاظم دوره أكثر من زملائه واتحاد الكرة مما جعله أحد الأسباب لخروج الفراعنة من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية: "خروج مهين لمنتخب مصر لأننا لم نقدم كرة ممتعة ولم نقدم أي شكل لذلك على جميع اللاعبين أن يتحملوا النقد في الفترة المقبلة ويتعاملوا مع الأمر بهدوء شديد".

وأضاف بركات أن جيل منتخب مصر الذي حقق أمم إفريقيا 3 نسخ متتالية كان يميزه الترابط والمساعدة لبعضهم البعض على عكس ما يحدث في الجيل الحالي قائلًا: "لم يكن هناك لاعب كبير على الباقين ولم يكن هناك لاعب يفرض نفسه على المنتخب أو اتحاد الكرة.. في ظل وجود لاعب يستطيع أن تكون كلمته مسموعة حتى داخل اتحاد الكرة سيحدث بالتأكيد أزمة لذلك لا بد أن يكون دور اللاعب في الملعب فقط ويقتصر على حدود المستطيل الأخضر فقط".

أزمة بين محمد صلاح وعضو الجبلاية بعد وداع أمم إفريقيا

نشبت أزمة غير مباشرة بين محمد صلاح نجم منتخب مصر ومجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل على خلفية التصريحات بعد مباراة جنوب إفريقيا في دور الـ16 من أمم إفريقيا 2019.

ورفض محمد صلاح اتهامات مجدي عبد الغني عضو مجلس الجبلاية بتحميل اللاعبين المسئولية بمفردهم عن الخروج من كأس أمم إفريقيا لأن هناك عوامل عديدة لعبت ضد الفراعنة فالجميع شارك في مسئولية الخروج وليس اللاعبين فقط.

كان مجدي عبد الغني قد أكد أن الخروج يتحمله اللاعبون في المقام الأول ثم الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري وأخيرًا مجلس الجبلاية.

الأسباب الحقيقية لبكاء محمد صلاح بعد لقاء جنوب إفريقيا

بكى محمد صلاح نجم منتخب مصر في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا والخروج من كأس الأمم الإفريقية.

ولعبت أسباب عديدة في بكاء محمد صلاح لأنه كان يرغب في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 كما وعد أبناء قريته ببذل قصارى جهده الكان إلى جانب أنه يعلم أن عدم فوزه بالبطولة يقلل من حظوظ المنافسة على الكرة الذهبية.

كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.