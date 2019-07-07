عاجل.. يورجن كلوب يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد توديع الكان





وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة مواساة للنجم المصري محمد صلاح بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالهزيمة من جنوب أفريقيا في دور الـ16.







