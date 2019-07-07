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استقالة جديدة داخل صفوف الجبلاية

الأحد 07/يوليه/2019 - 04:09 ص
استقالة جديدة داخل صفوف الجبلاية
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محمد الصو
 
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أعلنت د. دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استقالتها من عضوية المجلس استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس.


يأتي ذلك بعد خروج المنتخب الوطني من منافسات الكان، أمام جنوب إفريقيا بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.


وتلتقي جنوب إفريقيا نيجيريا، ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

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