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خبير في شؤون الحركات الإسلامية يكشف تطور عمل جماعة الإخوان الإرهابية حتى مرحلة "تحالف الأمل"

الأحد 07/يوليه/2019 - 05:08 ص
خبير في شؤون الحركات الإسلامية يكشف تطور عمل جماعة الإخوان الإرهابية حتى مرحلة تحالف الأمل
الدكتور محمد جمعة
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور محمد جمعة، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إنه منذ الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013، مر نشاطهم بأربعة مراحل.

وأضاف "جمعة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن المرحلة الأولى هي مرحلة العنف العشوائي، وهي امتدت من 3 يوليو 2013، وحتى نهاية 2014.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة "الإرهاب المؤطر"، وامتد من يناير 2015، وحتى أواخر 2016، وشهدنا في هذه المرحلة نسختين أولها العمل الشبابي، والذي عرف بـ"تحالف حركة المقاومة الشعبية"، ثم حركتي "حسم" و"لواء الثورة".

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة هي مرحلة "الكمون الاستراتيجي" ومحاولة لملمة تصدعات حدثت في الجماعة، أما المرحلة الرابعة فهو ما عرف بـ"تحالف الأمل"، عن طريق التحالف مع نخب مدنية لإعادة تطبيع الجماعة مع المجتمع مرة أخرى، وأيضا لجمع معلومات وإعدادج ملفات معينة للتصيد لقيادات داخل الدولة.
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المزيد عن: مصر النهاردة ريهام الديب تحالف الأمل الإخوان
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