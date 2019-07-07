موعد مباراة البرازيل ضد بيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019



يستضيف ملعب "ماركانا" مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين منتخبي البرازيل وبيرو ويأتي ذلك مساء اليوم الأحد والموافق 7/7/2019 في نهائي بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت على ملاعب أرض السامبا في الأيام الم

اضية.





ويواجه منتخب البرازيل نظيره بيرو اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي.





وكان منتخب البرازيل قد تأهل إلى مباراة نهائي بطولة كوبا أمريكا عقب الفوز في نصف النهائي بنتيجة 2-0 على الأرجنتين بينما بيرو حقق المفاجأة ونجح في إقصاء تشيلي بالفوز عليه بنتيجة 3-0.





تشكيلة منتخب البرازيل المتوقعة:



حراسة المرمى : أليسون بيكر



خط الدفاع : داني ألفيس، ماركينيوس، تياجو سيلفا، أليكس ساندرو



خط الوسط : آرتور ميلو، كاسيميرو، كوتينيو



خط الهجوم : روبيرتو فيرمينيو، إيفيرتون، جابرييل جيسوس